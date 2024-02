AC Milan - Stade Rennais : la presse italienne se moque des Rouge et Noir

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Entre la série de victoires et l'invasion de dix mille supporters rennais, les suiveurs de l'AC Milan s'attendaient à une autre opposition, jeudi, en barrages de l'Europa League. Mais les Rossoneri n'ont fait qu'une bouchée des Rouge et Noir (3-0). Et La Gazzetta dello Sport s'en est donné à cœur joie dans son édition de vendredi, au moment de commenter la prestation des Bretons...

Kalimuendo, "sympa, le costume de fantôme pour le carnaval"

Ainsi, Arnaud Kalimuendo a hérité de la plus mauvaise note (4) avec ce commentaire acide : "Sympa, le costume de fantôme pour le carnaval (de Milan, qui a lieu en ce moment). Présenté comme le danger numéro un mais il n'a pas tiré une fois au but et est toujours tombé dans le panneau du hors-jeu. Remplacé rapidement et c'est tant mieux". Vous trouvez ça dur ? Ibrahim Salah a eu droit à 5,5 accompagné d'un "Ce n'est pas Mo et ça se voit". Désiré Doué, lui, a été élu meilleur rennais de la partie (note de 6,5) avec ce commentaire : "San Siro, à 18 ans, ne lui fait peur. Le seul avec un peu de c...". Sans pitié, La Gazzetta !

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

💬 ''Déçu pour les supporters''



Les réactions de Steve Mandanda et Arthur Theate après le revers à San Siro. #ACMSRFC pic.twitter.com/eSc7w0mWgi — Stade Rennais F.C. (@staderennais) February 15, 2024

Podcast Men's Up Life