Stade Rennais : les réactions de Maurice et Cloarec après le tirage au sort de la Ligue Europa

Stade Rennais - INFO BUT! les dessous du dossier Martin Terrier

Alors que le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue Europa 2022-2023 a eu lieu ce vendredi, le Stade Rennais a hérité du Dynamo Kiev, de Fenebahce et de Larnaca. Au micro de RMC Sport, le directeur sportif rennais, Florian Maurice, a livré son sentiment sur ce tirage au sort.

"On a les moyens de faire bonne figure"

"Le club a eu une cinquième qualification consécutive en Coupe d'Europe, donc il continue à avancer. Petit à petit, le club suscite des attentes. A nous de bien répondre à tout ça. On veut faire une belle saison en championnat, mais aussi en Coupe d'Europe. Même si le groupe est assez ouvert je trouve, avec deux clubs d'une très bonne dimension et un autre un peu moins, on a les moyens de faire bonne figure dans cette compétition", a jugé Florian Maurice.

Au micro de France Bleu Armorique, le président du SRFC, Olivier Cloarec, a lui aussi réagi à ce tirage au sort. "D'un côté, on a le Dynamo Kiev que l'on a déjà affronté en 2018, on avait perdu les deux confrontations. Après, on va se diriger vers la Turquie avec Fenerbahce puis avec Larnaca à Chypre. Ce sont deux équipes que nous n'avons pas encore affrontés. On sait qu'à Fenerbahce, l'ambiance va être chaude comme souvent en Turquie. Quant à Larnaca, c'est un pays dans lequel on n'a pas encore eu l'occasion d'aller. On va découvrir. Sur le papier, la tirage au sort est abordable. Quand on se qualifie pour une Coupe d'Europe, l'idée est de sortir du groupe. Mais les matchs, il faut les jouer."

💬 Les réactions d'𝗢𝗹𝗶𝘃𝗶𝗲𝗿 𝗖𝗹𝗼𝗮𝗿𝗲𝗰 et 𝗙𝗹𝗼𝗿𝗶𝗮𝗻 𝗠𝗮𝘂𝗿𝗶𝗰𝗲 après le tirage au sort d'@EuropaLeague. ⤵ — Stade Rennais F.C. (@staderennais) August 26, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur