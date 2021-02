Stade Rennais : la réponse cinglante de Julien Stéphan aux attaques de Pierre Ménès

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les enjeux de la rencontre face au LOSC

Réputé proche de Clément Grenier et de Mbaye Niang, Pierre Ménès a tiré à vue lors de son dernier blog au moment d'évoquer le coach du Stade Rennais Julien Stéphan : « Cela fait pas mal de temps que j’avertis les supporters rennais - et les autres d’ailleurs - du souci de voir un Stéphan plénipotentiaire dans ce club. Trop de choses pas normales se sont passées à Rennes, qui vont de la longue mise à l’écart de Grenier à l’exil forcé de Raphinha en passant par le recrutement raté et le départ de Niang, expédié en Arabie Saoudite à 26 ans alors qu’il aurait pu signer dans un autre club… Quand on cherche à nuire à la carrière d’un joueur, on se prend souvent la porte sur les doigts et c’est ce qui est en train de se passer au Stade Rennais ».

« La personne qui a dit ça ment depuis longtemps »

Une sortie que le trublion du CFC a répété lundi soir dans son ultime « Pierrot face Cam » et qui est arrivée jusqu'aux oreilles de Julien Stéphan. Forcément, le technicien breton n'a pas apprécié et a profité de son passage en conférence de presse avant Montpellier – Rennes pour rétablir ses vérités.

S'il n'a pas nommé le consultant de Canal+ lors de sa conférence de presse, le coach rennais a quand même démenti les révélations de Pierre Ménès : «On fait un métier public, donc on peut être critiqué en tant que tel. Par contre, ce n’est pas la première fois qu’une analyse manque clairement d’objectivité. Là, on touche à mon intégrité, et celle du club également, ce n’est pas acceptable. Ces critiques n’étaient que des attaques personnelles pour toucher mon intégrité. La personne qui a dit ça ment depuis longtemps». Ces deux-là ne passeront pas leurs vacances ensembles...