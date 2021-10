Stade Rennais : Laborde explique qu'il faut y croire contre le PSG

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Huit victoires d'affilée pour débuter la saison, un succès éclatant sur Manchester City (2-0) mardi : le Paris Saint-Germain fait peur, conséquence naturelle du dopage financier opéré par les Qataris qui l'a placé sur une autre planète. Avec son armada de stars, le leader de la Ligue 1 s'apprête à débarquer au Roazhon Park. Il y a de quoi s'inquiéter pour les hommes de Bruno Genesio mais Gaëtan Laborde explique qu'il faut y croire.

"Chez eux, ce sont des mauvais souvenirs. J’ai souvent pris des tannées. Sur les matches à domicile, on les a plusieurs fois accrochés. C’est pour ça que j’ai bon espoir de faire quelque chose dimanche, lance l’attaquant. Avec Montpellier, on les a battus pour ma première année à domicile. La saison suivante, on a tenu jusqu’à la 70e, après le talent a fait la différence pour eux. La saison dernière, en demi-finale de Coupe de France, on a réussi à les emmener aux penalties. En tout cas, c’est possible. Il faut toujours y croire."

🗣️"Contre le PSG🔴🔵, Il faut toujours y croire"



Gaëtan Laborde, l'attaquant de Rennes, avant le match de demain



Ses propos complets ici▶️https://t.co/tjNLROlARG



📰@staderennais #PSG #SRFCPSG pic.twitter.com/OlVgGvC98e — Canal Supporters (@CanalSupporters) October 2, 2021