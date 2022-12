Stade Rennais : Bruno Genesio a fait un cadeau à ses joueurs

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

C’est le beau geste de cette fin d’année 2023 ! Dans un entretien accordé à Ouest France, le milieu de terrain rennais, Flavien Tait a livré une belle anecdote sur son coach, Bruno Génésio, durant cette période de Boxing-day.

« Pour l’anecdote, le coach a offert un cadeau à nos enfants, c’est très chouette et ça montre sa personnalité. Ils sont nombreux en plus (rires), donc respect à lui et merci pour ce beau geste. », a-t-il expliqué.

Intérrogé en conférence de presse, l’ancien de l’OL est revenu sur ce geste pour les familles de ces joueurs, « J’ai pensé à ça. Je fais souvent référence à Gérard Houllier, qui portait énormément d’attention à plein de choses extra-football et ça m’est venu en pensant à lui. En me disant que ça pouvait être sympa de faire un petit geste pour ceux qui ont des enfants. J’ai eu l’idée pendant les vacances. J’ai parfois des bonnes idées, d’autres moins bonnes (rires) », a confié l’homme de 56 ans.