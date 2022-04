Stade Rennais : le club écarte le risque d'un drame face à l'ASSE

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Alors que la fin de saison est on ne peut plus excitante pour le Stade Rennais, avec la perspective de se qualifier pour la deuxième fois pour la Champions League, la découverte d'une fissure dans une barrière du Roazhon Park dimanche lors du match contre Lorient (5-0) a jeté un petit voile de pessimisme. Les Rouge et Noir allaient-ils devoir fermer une tribune pour la réception de Saint-Etienne ce week-end ? Pas du tout ! Le club a communiqué sur le sujet et annoncé que le problème allait être réglé rapidement.

« Il n'y a jamais eu de risque d'effondrement de la tribune. La fissure nécessitera tout de même un renforcement. Une autre expertise est prévue mardi pour définir plus en détail l'intervention. Ce ne sera pas un gros chantier. Le renforcement de la structure sera fait dans la semaine. Il n'y a aucun danger pour l'accueil du public samedi soir. » Les Verts, en mauvaise posture en championnat, devront batailler au sein d'un stade intégralement rempli !

