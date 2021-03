Stade Rennais : le club face à un dilemme avec Eduardo Camavinga

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Laissé à disposition de l'équipe de France Espoirs qui dispute actuellement les phases de poule de l'Euro de sa catégorie en Hongrie, Eduardo Camavinga (18 ans) pourrait vivre un mois de juin très spécial. En effet, si les Bleuets – qui ont mal démarré la compétition hier face au Danemark (0-1) – parviennent à se qualifier, il pourrait se retrouver entre deux compétitions phares pour la France. Comme Houssem Aouar et Jonathan Ikoné, le milieu rennais se retrouvera pris entre deux feux : d'un côté la phase finale de l'Euro U23 (du 31 mai au 6 juin), de l'autre la phase finale de l'Euro (du 11 juin au 11 juillet). Y a-t-il une chance que l'intéressé dispute les deux compétitions ? C'est – a priori – peu probable.

Le Stade Rennais peut mettre véto à un double Euro pour Camavinga

« J’échange très souvent avec Sylvain Ripoll (le sélectionneur des Espoirs), et j’ai pris la décision de lui laisser tous les joueurs de la catégorie Espoirs à disposition pour cette phase finale. On les suivra attentivement. J’aurai un retour en interne de Sylvain et puis il y aura deux mois avant que je fasse, fin mai, la liste pour l’Euro où là bien évidemment, l’équipe de France A redeviendra prioritaire », a prévenu Didier Deschamps au sujet de son trio.

Concernant Eduardo Camavinga, le Stade Rennais aura aussi voix au chapitre selon Ouest-France. « Laisser un joueur disputer deux compétitions internationales dans la même saison pourrait l’exposer physiquement à des blessures. Cette saison, en 31 journées de championnat, Camavinga en a déjà disputé 28, plus quatre rencontres de Ligue des champions », rappelle le quotidien pour qui un choix devra être fait dans tous les cas pour Eduardo Camavinga. Le choix pourrait se simplifier dès dimanche si d'aventure les Bleuets venaient à se faire éliminer de l'Euro Espoirs par la Russie.