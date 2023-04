Stade Rennais : le club réagit à l'escapade barcelonaise de Doué

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Alors que son équipe était opposé dimanche dernier à Montpellier (1-0), le milieu offensif du Stade Rennais, Désiré Doué, était présent dans le même temps dans les tribunes du Camp Nou pour assister au choc entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid (1-0).

Rennes a réglé cet épisode en interne

Une escapade qui a fait jaser d'autant plus que le club Rouge et Noir n'était pas au courant. Mais "le sujet a été réglé en interne", comme indiqué par le Stade Rennais au journaliste de France Bleu Armorique, François Rauzy, qui a précisé que l'actuel 6e de Ligue 1 ne devrait pas communiquer officiellement à ce sujet. Reste à savoir si le joueur de 17 ans sera sanctionné ou non après cette escapade.

Pas de communication du club, qui précise que « le sujet a été réglé en interne » sur le cas Désiré Doué. #SRFC — François Rauzy (@RauzyFrancois) April 25, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Après l'escapade barcelonaise du milieu offensif du Stade Rennais, Désiré Doué, tout aurait été réglé en interne entre l'international U19 français et le club Rouge et Noir.

Fabien Chorlet

Rédacteur