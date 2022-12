Stade Rennais : le coup de gueule de Genesio contre le Boxing Day

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Après le succès ce jeudi du Stade Rennais face au Stade Brestois (3-1) en match amical, Bruno Genesio a poussé un coup de gueule contre le Boxing Day, qui aura lieu pour la première fois en France cette année.

Genesio n'approuve pas le Boxing Day

"C’est une idée de nos dirigeants, une bonne idée d’ailleurs. J’espère qu’ils seront là aux matchs, qu’ils ne seront pas à la plage, en vacances puisque c’est eux qui ont eu cette bonne idée. Je ne pense que ce soit ce qui excite le plus les joueurs, peut-être en Angleterre mais c’est différent, c’est une culture. Chez nous, je ne suis pas sûr que ce soit le plus excitant, mais on s’adapte. On est là pour ça, on ne va pas se plaindre, on reste des privilégiés, on le sait donc on ne va pas non plus pleurer sur notre sort", a lâché l'entraîneur rennais en zone-mixte.

🎙 Retrouvez les mots de 𝗕𝗿𝘂𝗻𝗼 𝗚𝗲𝗻𝗲𝘀𝗶𝗼 après la troisième victoire de son équipe en préparation 👇 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) December 22, 2022

