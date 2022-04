Stade Rennais : le coup de gueule de Génésio contre le calendrier

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Présent ce jeudi en conférence de presse à la veille de la réception de l'AS Monaco, en ouverture de la 32e journée de Ligue 1, l'entraîneur du Stade Rennais, Bruno Génésio, s'est plaint du calendrier.

"C'est vraiment très bien fait pour l'équité"

"On reçoit bientôt Lorient, un match difficile, puis Saint-Étienne qui lutte pour son maintien, c'est pour ça qu'on fera le point à la fin du mois. On aura en plus, entre Saint-Étienne et Nantes une coupure de douze jours, car les gens qui font le calendrier ont eu la bonne idée de mettre la finale de la Coupe de France un samedi pendant une journée de championnat. On jouera le mercredi avant de recevoir Marseille le samedi, c'est très arrangeant, vraiment très bien fait pour l'équité. Un jour, on nous consultera avant de faire des choses incohérentes, peut-être. Mais on verra après Saint-Étienne ce qu'on est capables de jouer", a pesté Bruno Génésio devant la presse.

[#ConfSRFC]



🔜 Rendez-vous à 15h15 sur Twitch ou YouTube pour suivre en direct la conférence de presse de 𝐁𝐫𝐮𝐧𝐨 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐬𝐢𝐨 & @hamari27 avant #SRFCASM ⤵ — Stade Rennais F.C. (@staderennais) April 14, 2022

