Stade Rennais : le coup de Stéphan se confirme, ses deux premières victimes connues

Révélé par Ouest-France hier soir, le plan de Julien Stéphan est confirmé par L’Equipe dans son édition du jour. S’il n’avait jamais évolué avec une défense à trois lors de son premier passage à Rennes, le fils de Guy Stéphan va bel et bien importer le style qui était le sien au RC Strasbourg pour amener de la réassurance à la défense.

Assignon et Blas, les deux grands perdants

Selon le quotidien sportif, on a désormais une plus large idée de ses décisions fortes et si la titularisation de Benjamin Bourigeaud dans le rôle de piston droit (en lieu et place de l’habituel titulaire à droite Lorenz Assignon) se précise, on connait l’identité du troisième larron de la ligne offensive du 3-4-3… et il s’agirait d’Amine Gouiri, préféré à l’ancien nantais Ludovic Blas aux côtés de Martin Terrier et Arnaud Kalimuendo.

Des choix qui restent cependant à reconfirmer.

Le onze probable des Rennais : Mandanda (cap.) – Wooh, Belocian, Theate – Bourigeaud, Le Fée, Matic, Truffert – Gouiri, Kalimuendo, Terrier.

