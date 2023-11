Stade Rennais : le départ de Florian Maurice se précise, la raison a filtré !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Vendredi, Bruno Genesio a annoncé son départ du Stade Rennais, et Florian Maurice, a l'origine de son arrivée en Bretagne, devrait marcher sur ses traces. Et ce même si les deux hommes n'étaient plus trop sur la même longueur d'ondes.

Pinault n'a pas voulu l'écouter pour Stéphan

Selon L'Equipe, ce dimanche, Florian Maurice (49 ans) compte lui aussi s'en aller. En poste depuis juin 2020, il n'a pas été écouté par François Pinault, qui a choisi Julien Stéphan. Le directeur sportif n'aurait pas eu son mot à dire et "il est parti pour s'effacer"...

