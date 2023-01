Stade Rennais : le gros coup de gueule de Genesio sur Le Graët

Zapping But! Football Club Stade Rennais - INFO BUT! : une piste aux Pays-bas, une autre en Turquie

On ne Touche pas à Zinédine Zidane ! hier, Noël Le Graët a eu des propos très maladroits sur la légende de l'Équipe de France et du Real Madrid sur l’antenne de RMC. Des déclarations qui ont fait énormément polémique dans le monde du football français et ailleurs. En conférence de presse, l'entraîneur du Stade Rennais, Bruno Génésio, n'a pas hésité à dire tout le bien qu'il pensait des propos du président de la FFF.

"Je crois que tout a été résumé par des acteurs beaucoup plus importants que moi dans le football, Ces paroles, je les ai trouvées comme la majorité des gens du foot inappropriées et irrespectueuses", a d’abord commenté l’ancien de l’OL.

« Vis-à-vis non seulement d’un des plus grands sportifs français de tous les temps, mais aussi vis-à-vis de l’homme. Que l’on n’entend jamais critiquer qui que ce soit ou quoi que ce soit, alors qu’il a une légitimité extraordinaire en tant que joueur et en tant qu’entraîneur. C'est regrettable. », a confié le coach du club breton.