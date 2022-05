Stade Rennais : le nouveau maillot domicile pour la saison prochaine dévoilé !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Le Stade Rennais va tenter de décrocher une place en Ligue des Champions pour la saison prochaine. À deux journées de la fin du championnat, les hommes de Bruno Génésio peuvent encore y croire en remportant les deux matchs qu’ils leur restent. Le club vient de dévoiler le nouveau maillot domicile pour la saison prochaine.

Dans un communiqué le club présente le maillot : « Pour célébrer cette relation historique avec le SRFC, PUMA a tenu à mettre en avant la culture football à travers ce nouveau maillot qui s’inscrit entre Histoire et modernité. Le maillot domicile 2022-2023 reprend les couleurs traditionnelles du club breton et réinterprète l’historique bande noire, bien connue des supporters rennais. L'intégration des Hermines sur le maillot donne du relief à la nouvelle tenue et vient célébrer l’attachement du club à sa région. Deux saisons après avoir révélé un maillot rendant hommage à Isidore Odorico, ancien joueur du club et mosaïste reconnu, PUMA souhaite encore une fois associer le Stade Rennais F.C. et la culture qui l’entoure. »

Le maillot sera disponible dès demain dans les boutiques du club & sur le site officiel du club.

Adam Duarte

Rédacteur