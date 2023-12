Stade Rennais : le nouveau Roazhon Park devra attendre

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Le projet était officiel. Sans que l'on sache, encore, si une date était retenue. C'est presque chose faite. Car le président du Stade Rennais, Olivier Cloarec, si il a bien confirmé à Ouest-France les travaux du club pour développer une nouvelle enceinte, susceptible d'accueillir davantage de supporters, on sait désormais que ce ne sera vraiment pas pour tout de suite.

Au-delà de 2030

Nouveau Roazhon Park ou autre nom dédié, le stade, qui pourrait être édifié sur la Route de Lorient, ne verra pas le jour avant...2030 ! "On est en train de peaufiner le projet. On a quelques éléments mais il faut qu'on les affine. Il y a la possibilité de mettre un stade. Mais après, il y a tout ce qui va autour : les parkings, les accès, les abords. Il faut qu'on ait plus d'éléments de ce côté-là pour pouvoir ensuite discuter avec la mairie. Ce sera au-delà de 2030, notamment parce qu'il y a une modification du Plan local d'urbanisme à faire »

Podcast Men's Up Life