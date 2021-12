Stade Rennais : le petit tacle de Pierre Ménès aux Bretons

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des Rennais les plus utilisés

Dernièrement, le Stade Rennais a été déclaré vainqueur par forfait face à Tottenham en Europa Conférence League pour cause de Covid-19. Cette nouvelle compétition, Pierre Ménès n’a pas mâché ses mots pour la critiquer et envoyer une petite balle perdue au Stade Rennais.

« Il vaut mieux se qualifier en Ligue des Champions que de gagner l’Europa Conférence. Un trophée dont tout le monde se fout. Je pense d’ailleurs que cette coupe n’a pas un avenir extraordinaire. Après oui, les Rennais ont les moyens, a-t-il écrit sur son site avant de tacler le club breton.

Lyon est décroché, Monaco n’est pas encore vraiment présent au rendez-vous. Malgré sa deuxième place, on sent que tout ne fonctionne pas super bien à Marseille. Mais oui effectivement, s’ils conservent la qualité de jeu qu’on a pu voir contre Lyon et contre Montpellier, ça peut être bien. Mais on a vu aussi qu’ils avaient aussi des petits accidents. C’est une très bonne équipe, mais ce n’est pas du très haut de gamme. »

