Stade Rennais : le plan ambitieux de Genesio avant le PSG

Après la défaite de Lens dans le derby (0-3) vendredi soir, et alors que l'OM a un match pas facile qui l'attend sur le terrain de l'ASSE à 13h, le Stade Rennais a un bon coup à jouer dans la course à la 5e place. Problème : s'il joue à domicile, le club breton accueille un PSG qui ne doit absolument pas perdre pour conserver une chance d'être champion. Mais l'Europe la saison prochain n'est qu'un objectif à moyen terme pour un Bruno Genesio qui a détaillé dans L'Equipe son ambition pour le SRFC.

"Les joueurs n'avaient plus aucun plaisir à s'entraîner, à jouer"

« J’ai trouvé un vestiaire très touché, ce qui était normal vu la spirale, mais beaucoup trop à mon goût pour redresser la barre. Le foot est devenu un business, avec des enjeux et de la pression, mais normalement, on prend du plaisir et quand je suis arrivé, j’avais l’impression que les joueurs n’en avaient plus aucun à venir au stade, à s’entraîner, à jouer. Ce qu’on ne doit jamais perdre. A la base du métier, on aime jouer au foot. »

« L’objectif, c’est de continuer le travail effectué ces dernières années, implanter le club dans le top 5-6 du championnat, là où Rennes a sa place, et durablement. Si on veut s’installer dans le haut du tableau, il y a des critères importants dans une équipe avec de la jeunesse. Avec beaucoup de rigueur dans l’organisation et de la liberté, notamment dans le jeu offensif, à travers des principes et un système de jeu définis. C’est plutôt bien ce qui se passe ici, donc il faut amener encore un peu plus d’esprit de compétition, le caractère pour savoir réagir dans les moments difficiles, comme à Bordeaux dimanche dernier. »