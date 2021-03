Stade Rennais : le point médical, Metz, la course à l'Europe... Genesio avait des choses à dire

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les meilleures déclarations de l'année 2020

Présent ce jeudi en conférence de presse aux côtés d'Adrien Truffert à deux jours du déplacement du Stade Rennais sur la pelouse de Metz, pour le compte de la 30e journée de Ligue 1, l'entraîneur des Rouge et Noir, Bruno Genesio, a confirmé que Clément Grenier, blessé à la cheville, serait le seul absent à déplorer pour cette rencontre.

"On ne se privera pas d'aller chercher l'Europe"

La joie des Rennais Credit Photo - Icon Sport

"Le seul joueur pas opérationnel ce week-end, c'est Clément Grenier. Jonas Martin s'est entraîné normalement toute la semaine", a d'abord confié le technicien rennais, qui s'est ensuite exprimé sur l'objectif du club en cette fin de saison. "Le plus important maintenant c’est de prendre les matchs les uns après les autres, ne pas se projeter. Dans les trois derniers matchs, si on est tout prêts, on ne se privera pas d’aller chercher une qualification européenne."