Stade Rennais : le RC Strasbourg privé d'une arme létale ?

Le Stade Rennais va devoir se reprendre après une lourde défaite à domicile, face à l’AS Monaco (3-2). Pour la 33ème journée de championnat, les bretons se déplacent sur la pelouse de Strasbourg demain soir. Avant le match, une bonne nouvelle voit le jour pour l’équipe de Bruno Génésio.

En effet, Mal retombé lors du match entre Strasbourg et Troyes, dimanche dernier, Kevin Gameiro est incertain pour la rencontre de demain. L'entraîneur de Strasbourg, Julien Stéphan, a annoncé qu'un nouveau point sera fait demain avant la rencontre. Une bonne nouvelle pour Rennes quand on connait l’importance du buteur de 34 ans pour son équipe.

Julien Stéphan avant le match entre le @RCSA et le @staderennais : "Kévin Gameiro est mal retombé sur l'action du penalty à Troyes. Il a très mal dormi dans la nuit de dimanche à lundi. Ça va mieux aujourd'hui, on fera le point demain." #RCSASRFC #FBsport pic.twitter.com/McIcKOct9v — France Bleu Alsace (@bleualsace) April 19, 2022

Adam Duarte

Rédacteur