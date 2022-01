Stade Rennais : le sort s'acharne sur Doku, Génésio annonce une mauvaise nouvelle

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Eliminé de la Coupe de France, le Stade Rennais meuble quand même la trêve internationale avec un mini derby face à Lorient samedi en amical au Roazhon Park. A deux jours du match, Bruno Genesio a fait un point sur l'état des troupes, commençant par une très mauvaise nouvelle concernant le jeune Lesley Ugochukwu, sorti sur blessure à Clermont.

Six semaines pour Ugochukwu, un pépin à l'ischio pour Doku

Si le milieu de terrain ne souffre que « d'une syndesmose », il passera quand même six semaines à l'infirmerie. « C’est une blessure à la cheville, le genou n’a rien. C’est beaucoup six semaines d’arrêt, mais on a eu très peur que ce soit beaucoup plus grave donc on est soulagés », a glissé le technicien qui a d'autres pépins à déclarer.

« On a des petits bobos : Jérémy (Doku), Martin (Terrier), Jonas (Martin) qui s’est fait un petit peu mal aux adducteurs (en cours de séance), Warmed (Omari) aussi. Rien de très méchant, sauf pour Jérémy, qui a eu une petite douleur à l’ischio. On attend le résultat de l’examen ce matin. Pour le reste, ils devraient être présents samedi », a expliqué Bruno Genesio dans des propos rapportés par Ouest-France.