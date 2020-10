Alors que le Stade Rennais se prépare à recevoir le Stade Brestois avec une équipe A' et un turn-over important, du côté du club armoricain le derby est clairement vu comme le match le plus important du moment... Et on étudie déjà une stratégie pour faire dérailler les Rouge et Noir.

Restant sur deux défaites de rang (comme le Stade Rennais), le SB29 ne fera pas une troisième opération porte-ouverte après les gifles concédées à Nantes (1-3) et à la maison contre Strasbourg (0-3). Jean-Kévin Duverne évoque déjà la stratégie que pourraient adopter les visiteurs au Roazhon Park samedi (17h).

« Est-ce qu'il faut mettre le bus ? A certains moments, il le faut, à d'autres moments, non. Il faut trouver le juste milieu. On l'a fait contre une bonne équipe de Monaco, avec le soutien du public. C'était plus simple. Cette victoire 1-0 nous a fait du bien. A Rennes, il va falloir que l'on soit solide. On reste sur deux défaites, eux aussi. Ils voudront se venger sur nous. Mais après Nantes et Strasbourg, ce serait bien d'éviter de relancer Rennes », a glissé le défenseur et capitaine du club armoricain dans des propos retranscrits par le Télégramme.