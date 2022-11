Stade Rennais : le successeur annoncé de Mandanda en pleine crise de confiance

Zapping But! Football Club Stade Rennais - INFO BUT! : la Lazio passe à l'attaque pour Benjamin Bourigeaud

Cet été, le plan établi par Florian Maurice et Bruno Genesio pour le poste de gardien était parfait. Sur le papier. Prodige annoncé, Elias Damergy (19 ans à l'époque) avait signé un premier contrat professionnel. Steve Mandanda était arrivé pour deux ans afin de faire profiter son coéquipier de son expérience et de garder les cages d'ici son explosion. Quant à Alfred Gomis, il se voyait montrer le chemin de la sortie après une saison 2021-22 décevante.

Seulement, si Mandanda répond tout à fait aux attentes, c'est loin d'être le cas pour Damergy. Hier encore, lors du match de la réserve à Evreux, il s'est déchiré au plus mauvais des moments, dans les arrêts de jeu, alors que son équipe menait 3-2. Sur un corner, il a manqué son dégagement et marqué contre son camp. Dans la foulée, les locaux ont inscrit un quatrième but, ce qui fait que la réserve rennaise est toujours la plus mauvaise du National 2 tous groupes confondus. Steve Mandanda ne risque pas de se faire chiper sa place tout de suite...