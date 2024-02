Stade Rennais : le verdict sur la blessure de Le Fée est tombé, il est lourd !

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

La tuile se confirme pour Enzo Le Fée. À la 2e minute du 8e de finale entre Sochaux et le Stade Rennais, le milieu de terrain breton s’est écroulé sur la pelouse du stade Bonal. « C’est sérieux et musculaire, on ne connait pas encore la gravité exacte mais ça semble être l'ischio qui est touché, il va en avoir pour plusieurs semaines », a annoncé Julien Stéphan après la rencontre.

Déchirure aux ischio-jambiers pour Le Fée

Selon L’Équipe, l’IRM passée par Le Fée, hier, a confirmé le diagnostic initial : le milieu de terrain du Stade Rennais souffre d'une déchirure aux ischio-jambiers qui va le contraindre, sauf miracle, à renoncer à la double confrontation contre l'AC Milan, les 15 et 22 février prochains, en barrage de la Ligue Europa.

Pièce essentielle du collectif rennais, Le Fée doit repasser des examens dans la semaine afin de déterminer le grade exact de sa déchirure et la durée de son indisponibilité. En attendant, Baptiste Santamaria et Azor Matusiwa sont les deux derniers spécialistes du poste sur pied. Benjamin Bourigeaud, Désiré Doué ou encore Ludovic Blas peuvent également dépanner dans ce secteur.

Podcast Men's Up Life