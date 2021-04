Stade Rennais : les mots forts de Bruno Genesio après le succès à Angers (3-0)

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le bilan de Julien Stéphan en chiffres

C'est un Bruno Genesio très satisfait qui s'est présenté devant les médias après la large victoire de son Stade Rennais sur la pelouse d'Angers (3-0) en début d'après-midi. L'ancien entraîneur de l'OL a constaté que son équipe restait sur cinq matches sans défaite, qu'elle pouvait continuer de rêver à une qualification européenne et surtout qu'elle s'améliorait dans le jeu, ce qui le ravi.

"Une âme de compétiteur qui caractérise les grandes équipes"

"Le match parfait n’existe pas. Il y aura toujours des choses à améliorer, notamment en première mi-temps où l’on aurait pu être menés au score malgré la domination qu’on a exercée pendant 45 minutes. En tout cas, c’est un match accompli, très satisfaisant pour plein de raisons. Avec l’occupation de la largeur et parfois de la verticalité, il y a eu plus de variété que sur nos derniers matchs. C’est un point important. Plus de sérénité aussi je trouve. On a réussi à faire courir l’adversaire sans se précipiter. J’ai vu aussi une âme de compétiteur qui caractérise les très bonnes équipes pour rester sérieux jusqu’au bout."

"Il y a beaucoup de motifs de satisfaction. Sur le troisième but, il y a une belle course de Dalbert et la finition de Serhou, deux joueurs qui entrent en cours de jeu. C’est important de le souligner, ça démontre un bon état d’esprit. Sur les deux premiers buts, ce sont des actions que l’on répète aux entraînements. C’est intéressant pour un coach de retrouver en match ce que l’on travaille la semaine. Cette série ne veut pas dire grand-chose pour l’instant car tout le monde avance mais ce qui est important, c’est la progression dans le jeu et d’avoir de la continuité dans les résultats. On doit positiver et continuer à travailler. On doit se donner les moyens d’atteindre notre objectif par le jeu."