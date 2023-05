Stade Rennais : les pépins s’enchaînent pour Bruno Genesio dans le sprint final

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Seulement, on connaît toutes les difficultés qu’ont les Rennais à engranger des points loin de leurs terres bretonnes. Ils devront nécessairement ne pas tomber dans le piège corse, s’ils veulent toujours espérer ravir l’Europe au LOSC, actuels cinquièmes du championnat.

Après Djed Spence, Birger Meling, Xeka, Désiré Doué, Terrier et Adrien Truffert, c’est désormais Christopher Wooh qui vient s’ajouter à la très longue liste des blessés rennais. Et le diagnostic n’est vraiment pas bon pour le défenseur rennais, qui va devoir faire une croix sur sa fin de saison.

Pour résumer

Il est peu dire que de parler de malchance pour le Stade Rennais, tant l’infirmerie a été remplie ces dernières semaines. Amputée de leur attaquant le plus en forme, Martin Terrier, le Stade Rennais a revu ses ambitions de la saison à la baisse, et fait désormais tout son possible pour accrocher l’Europe.