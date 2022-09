OM - Stade Rennais : les regrets de Genesio, Tudor "super content"

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Pas trois, mais un seul point. Pour une formation du Stade Rennais qui alterne le bon et le vraiment moins bon depuis des semaines. Les joueurs de Bruno Genesio, qui menaient au stade Vélodrome, ont eu l'occasion de ramener les trois points de la victoire, mais des situations mal négociés près du but adverse ont provoqué le résultat du nul.

Bruno Genesio a fait part de ses regrets au terme des 90 minutes. "On voulait venir pour gagner, mais au vu de l'équipe d'en face, c'est un bon point de pris. On a eu des situations pour mettre le deuxième but, on n'a pas réussi et on peut le regretter. On a souffert physiquement, car on a eu deux jours de moins de récupération de l'OM. C'est plutôt un score logique qui confirme notre progression. On est en retard par rapport à nos objectifs, on doit être à deux points par match. L'équipe a été en construction avec une charnière centrale qui ne se connaissait pas en début de saison. Je revois une équipe que j'aime voir."

Pas vraiment le même point de vue pour l'entraîneur de l'OM, Igor Tudor, qui est quant à lui revenu plus globalement sur le début de saison de ses troupes ainsi que sur le calendrier. "Je ne suis pas content, je suis super content. Il y a trois ou quatre joueurs à qui il faudrait donner une médaille après ce tour de force de matches joués car ce n'est pas humain. On aura beaucoup de matchs aussi en octobre et il faudra donner le maximum. J'espère que ceux qui partent en sélection ne joueront pas trop. Il faut accepter ça mais j'espère qu'ils pourront récupérer un peu."