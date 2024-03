Stade Rennais : les Rennais chutent à domicile face au FC Lorient (1-2)

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Le Stade Rennais avait une belle occasion de faire un bond au classement en cas de victoire dans le derby breton face au FC Lorient. La 6e place, devant l'OM et le RC Lens, avec 38 points au compteur. C'était toutefois sans compter sur des Merlus, accrocheurs et battus le week-end dernier par le FC Nantes, qui se doivent des prendre des points pour sauver leur place au sein de l'élite.

Au terme d'une première période pauvre en occasions franches, mais avec un gardien lorientais, Mvogo, présent sur des tentatives de Bourigeaud, Kalimuendo et Doué, le match allait basculer à la 59e minute avec l'ouverture du score de Lorient. En deux temps, et deux frappes, Bamba trompait Mandanda et donnait l'avantage aux Merlus (0-1, 59e). Les joueurs de Julien Stéphan tentaient de réagir avec Gouiri qui trouvait une fois encore Mvogo sur une frappe croisée du pied droit (71e). En toute fin de match, sur un centre de Bourigeaud, Wooh ne cadrait pas sa tête (89e) et Lorient faisait le break dans la foulée avec un but de Kroupi (0-2, 90e). Amine Gouiri réduisait le score dans le temps additionnel et Kalulu sauvait même Lorient du match nul dans les tous derniers instants avant que l'arbitre ne siffle le terme de la rencontre.

Le Stade Rennais, qui restait sur trois victoires au Roazhon Park, et six victoires et un match nul lors des sept dernières rencontres, chute donc de manière inattendue. Résultat, le SRFC est ce soir 8e, avec 35 points au compteur.

