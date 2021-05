Stade Rennais : les Rouge et Noir doublement liés aux triomphes de Chelsa

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le bilan de Julien Stéphan en chiffres

Hier soir, Chelsea a logiquement battu Manchester City (1-0) en finale de la Champions League à Porto. C'est le deuxième sacre des Londoniens dans la reine des épreuves après 2012, quand ils s'étaient imposés aux tirs au but face au Bayern Munich à l'Allianz Arena. A chaque fois, le triomphe continental de Chelsea porte la griffe du Stade Rennais.

Les supporters rouge et noir n'ont en effet pas manqué de faire remarquer qu'en 2012 comme en 2021, le gardien de Chelsea était passé par leur club. Il y a neuf ans, c'était Petr Cech, hier Edouard Mendy. Une petite fierté pour le club breton, qui s'est beaucoup moins vanté d'être passé sous les roues des Blues lors du tour de poules (0-3 ; 1-2) à l'automne…

Two former @staderennais goalies have won the Champions League with @ChelseaFC. Train more keepers for us after Petr Cech and Edouard Mendy 💙 pic.twitter.com/Oc92DabsrP