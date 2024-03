Stade Rennais - Lorient : les compos sont tombées !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Septième au classement et aux portes des places européennes, le Stade Rennais reçoit ce dimanche (17h05) Lorient, 16e et barragiste. À une heure du coup d'envoi, découvrez les onze de départ choisis par Julien Stéphan et Régis Le Bris pour ce derby breton Stade Rennais : 👥 Le XI Rouge et Noir pour le derby 👊



📺 Les buts en quasi-direct sur l’appli @FreeLigue1 : https://t.co/WPcOrfhdEw#SRFCFCL pic.twitter.com/pGm2IQvCJF — Stade Rennais F.C. (@staderennais) March 3, 2024 Lorient : 👥La composition de nos Merlus pour le derby. Allez Lorient !#SRFCFCL pic.twitter.com/o2HeybV4Vj — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) March 3, 2024 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Le Stade Rennais reçoit ce dimanche (17h05) Lorient, à l'occasion de la 24e journée de Ligue 1. À une heure du coup d'envoi, découvrez les onze de départ choisis par Julien Stéphan et Régis Le Bris pour ce derby breton.





Fabien Chorlet

Rédacteur