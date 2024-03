Stade Rennais - Lorient : Stéphan désigne les responsables de la défaite et s'en prend aux journalistes

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Malgré une nette domination, le Stade Rennais s'est incliné ce dimanche sur sa pelouse contre Lorient (1-2), à l'occasion de la 24e journée de Ligue 1. Avec cette défaite et les autres résultats du week-end, les Rennnais ont reculé à la huitième place au classement? En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur rennais, Julien Stéphan, a livré son analyse du match, regrettant le manque d'efficacité de ses attaquants.

"C’était le scénario de match attendu, avec un adversaire qui jouait très bas, quasiment 11 joueurs dans les 30 derniers mètres. Il aurait fallu valider nos temps forts bien avant leur but, pour faire autre chose du match. Après, ils ont encore plus réduit les espaces, et le break a anéanti nos espoirs. Mais on aurait du prendre le score avant, mieux terminer plusieurs situations nettes en première période, avoir plus de présence dans la surface ou de justesse dans le dernier geste. C’est difficile dans le foot de déstabiliser un bloc très bas, et nous n’avons pas une énorme densité athlétique dans la surface pour réceptionner les centres, cela génère des problématiques importants", a-t-il confié dans des propos rapportés par Ouest-France.

"Je n’ai jamais parlé d’Europe"

Interrogé ensuite sur la course à l'Europe, Julien Stéphan s'en ai pris aux journalistes. "Je n’ai jamais parlé d’Europe, car je sais d’où on vient, je me rappelle de tout, d’où on est parti, 12 points en 12 journées, ce qui était notre mission principale. L’enchaînement de matchs, des efforts, avec un groupe assez jeune, peut peser aussi à un moment. Je reste mesuré, mais comptez sur nous pour nous relever, et bravo à Lorient pour son efficacité, son pragmatisme. Vous voulez aller trop vite en besogne par rapport aux objectifs, et vous êtes les premiers déçus quand il y a une défaite, en pensant que tout est terminé… On parle de choses réalistes aujourd’hui, mais croyez-moi, on a des objectifs très précis entre nous, on est tous ambitieux."

