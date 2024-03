Stade Rennais - Lorient : Stéphan et le vestiaire volent au secours de Mandanda

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Steve Mandanda a relâché dans les pieds de Mohamed Bamba le ballon qui a précipité la fin de série du Stade Rennais hier devant Lorient (1-2) : une frappe de Julien Ponceau qu’il aurait mieux fait de repousser plutôt que d’essayer de capter.

« C’était un ballon flottant pas facile à gérer, l’a excusé Julien Stéphan, avant de dédouaner celui qu’il a promu capitaine à son arrivée. Steve a fait beaucoup d’arrêts ces derniers temps, il a été ultra-décisif et impactant pour le groupe, ça peut arriver. »

Même son de cloche du côté de Ludovic Blas et Amine Gouiri. « Si on fait les choses avant, il n’y a pas tout ça », a évacué le premier. « Les erreurs, ça fait partie du foot, a insisté le second. Il ne faut pas pointer du doigt untel ou untel. On est une équipe, on est ensemble. »

