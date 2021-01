Stade Rennais – LOSC (0-1) : Stéphan refroidit la polémique lancée par Grenier

C'est un Julien Stéphan forcément déçu qui s'est présenté en conférence de presse d'après-match. Le Stade Rennais a perdu un vrai choc de haut de tableau face au LOSC et l'ouverture du score des Dogues a été un vrai tournant qui a changé la physionomie de la rencontre.

Le coach breton, devant la presse, a expliqué que ce but avait compliqué la donne tactiquement. « En première mi-temps, c’était trop timide, trop timoré, avec des approximations et pas suffisamment de jeu vers l’avant. Quand ils sont devant au score, ils sont encore plus dangereux avec leur capacité à bien défendre et leur jeu de transition. Sur la seconde mi-temps, on a été conquérants. On a réussi à investir le camp adverse. On sait que c’est une équipe qui défend très bien. On n’a pas eu énormément d’occasions. On aurait pu mieux négocier nos situations avec un peu plus de justesse. »

Stéphan ne rentre pas dans le jeu des critiques

Une défaite qui a laissé un goût amer à Stéphan, mais aussi à ses joueurs. Nous en parlions plus tôt dans la soirée, Clément Grenier n'a pas du tout apprécié la gestion de l'arbitrage sur ce match. Mais Julien Stéphan n'avait pas l'intention de rentrer dans ce petit jeu. « J’ai pas l’habitude de parler de l’arbitrage et je ne le ferais pas. Je ne suis pas sur le terrain, donc je n’en parlerais pas », a répondu Stéphan dans des propos relayés par Africa Top Sports.