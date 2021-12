Stade Rennais - LOSC : les Rennais relativisent et envoient un message à l'ASSE

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Second de Ligue 1 au coup d'envoi mercredi soir au Roazhon Park, le Stade Rennais a craqué contre le LOSC (1-2) et cédé sa place de dauphin à l'OM. Du côté breton, on essaie déjà de tourner la page après ce couac.

« On ne peut pas toujours gagner 4-1 ou 3-0, il faut savoir être patient et gagner les matches 1-0 comme on a fait contre Strasbourg. On a voulu aller trop vite. On a joué long, perdu beaucoup de ballons parce qu'on n'a pas pris le temps de construire nos attaques », relativisait Bruno Genesio : « Les séries, évidemment qu'elles s'arrêtent. Ce qui est le plus important, maintenant, c'est de réagir et d'enclencher tout de suite une nouvelle dynamique ».

Ce recul, on le retrouvait aussi chez Benjamin Bourigeaud alors que Rennes se déplace déjà à Saint-Etienne dimanche (13h) : « Il y a forcément de la frustration. On n’aime pas perdre, surtout à domicile. Je pense qu’on a raté une partie du match, ce qui nous coûte les deux buts (…) Il va vite falloir passer à autre chose. On a de la chance de rejouer très rapidement (…) Ça faisait treize matches qu’on n’avait pas perdus, aujourd’hui c’est le cas, mais il faudra vite rebondir à Saint-Etienne. C’est le seul objectif aujourd’hui, passer à autre chose, bien récupérer ».

Bruno Genesio : "On a voulu aller trop vite..." La réaction du coach rennais après cette défaite face à Lille @PenvenC #SRFCLOSC #J16 pic.twitter.com/vY6xbhb9Yp — TVR La chaîne (@TVR35) December 1, 2021