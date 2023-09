Stade Rennais - Maccabi Haïfa : les réactions de Genesio et Blas

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

En dominant ce jeudi le Maccabi Haïfa (3-0) grâce à des réalisations de Ludovic Blas (1e), Adrien Truffert (31e) et Bertug Yildirim (55e), le Stade Rennais a parfaitement débuté sa campagne de Ligue Europa. C'est donc un Bruno Genesio plus que satisfait qui est apparu en conférence de presse d'après-match.

Genesio : "Je veux féliciter mes joueurs"

"Je suis heureux, surtout de revoir du jeu plutôt plaisant et l’attitude que l’on a eue du début jusqu’à la fin. C’est sûr que le premier but nous a fait énormément de bien. Tout ce dont on a parlé depuis le match de Lille, on a réussi à le mettre en place. On a retrouvé certaines vertus que l’on avait un peu perdues, sur les deux derniers matches notamment : cette envie de presser ensemble, d’aller chercher l’adversaire, de ne pas se relâcher, les prises de risques avec ballon. Pour moi, les deux premiers buts symbolisent pleinement cela. Je trouve que l’on avait un peu perdu cette faculté à tenter des choses parfois difficiles. Je veux féliciter mes joueurs car ils ont su se remettre très vite la tête à l’endroit. C’est vrai que, souvent, on a lancé nos saisons avec les matchs européens, parce qu’on a besoin de monter le curseur dans tous les domaines si l’on veut être compétitif. Maintenant, on va refermer cette parenthèse, on doit être capable de proposer la même chose très régulièrement en championnat", s'est réjouit l'entraîneur rennais dans des propos rapportés par Ouest-France.

Auteur de l'ouverture du score rennaise d'un bijou, Ludovic Blas s'est également exprimé après le match. "Je suis content pour l'équipe, car on attendait ce match avec impatience. Moi, je suis récompensé avec mon but. Je la prends comme elle vient, donc tant mieux. On faisait des bonnes choses en Ligue 1, mais on ne montrait pas toutes nos capacités. Aujourd'hui, on a montré de très bonnes choses, et on n'a pas pris de but. C'est important de bien commencer cette compétition. On a fait le boulot mais ça reste qu'un match, et il y en a encore beaucoup", a confié l'ancien Canari au micro de RMC Sport.

