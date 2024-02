Stade Rennais : Mandanda très cash sur la fin de match face au PSG (1-1)

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Le Stade Rennais peut nouer des regrets. Car les joueurs de Julien Stéphan ont été rejoints par le PSG dans les arrêts de jeu avec un pénalty transformé par Gonçalo Ramos. Le gardien rennais, Steve Mandanda, est venu s'exprimer au terme de la rencontre au micro de Canal Plus.

"C'est horrible. On avait pourtant fait tout ce qu'il fallait pour gagner ce match. Ce pénalty, c'est une décision, pffffff... Quand on regarde les images, on voit qu'il (Ramos) tombe avant même son contact avec moi. C'est frustrant. Il a bien joué le coup, on dira... C'est tout de même incroyable car on fait nul à Paris et on est frustrés. Ce qui prouve qu'on avance. On a en plus la balle du 2-0 et on est à 1 minute de gagner ce match. Mais les mecs ont fait un match incroyable. On progresse. Le coach a fait tourner, ceux qui jouent moins ont répondu présent. C'est dommage car les mecs ont vraiment fait un match solide."

