Stade Rennais : Maurice accusé de vouloir savonner la planche à Stéphan !

Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Ce mercredi, L'Equipe annonce que le futur de Florian Maurice sera défini d'ici vendredi. Le directeur sportif du Stade Rennais a songé à démissionner après le départ de Bruno Genesio, qui a préféré quitter son poste après cette première partie de saison ratée. Il hésiterait encore, bien que sa direction l'incite à rester. Mais, stupeur, ce soir, l'insider Mohamed Toubache-Ter s'est lancé dans une attaque directe à l'encontre de l'ancien attaquant, l'accusant de songer à savonner la planche au nouveau coach, Julien Stéphan, pour tenter de faire venir son favori, Franck Haise (RC Lens), l'été prochain.

"Oui, il a été désavoué et vexé..."

"Le Stade Rennais ne peut pas se permettre d’avoir un directeur sportif avec un pied dedans et un pied dehors. Aucune idée si ce temps de gagné a un lien avec une négociation de sortie ou une manière de convaincre le board rennais de faire confiance à un camarade en recherche d’un poste. Deuxio, le DS actuel ne peut pas rester si son unique but est de savonner la planche afin que son idée Franck Haise soit retenue. Oui, il a été désavoué et vexé par le choix de Stéphan mais pas de place pour les états d’âme. Tous pour un même but et l’institution avant tout."

Tous pour un même but & l’INSTITUTION avant tout. #SRFC — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) November 22, 2023

