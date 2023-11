Stade Rennais : Maurice lâche ses vérités sur Genesio ... et une bombe sur Stéphan !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Dans un long entretien à RMC Sports, Florian Maurice a justifié son choix de rester après avoir longtemps songé à un départ : « J'ai le sentiment que ma mission n'est pas terminée ici. Je l'ai annoncé ce matin aux joueurs directement. J'ai la conviction que c'est le bon choix pour moi (…) Je ne vous cache pas que j'ai été assez touché par tout ce qu'il s'est passé. J'ai eu mon actionnaire, j'ai eu mon président, j'ai aussi eu cette discussion avec Julien (Stéphan), avec qui j'ai travaillé déjà il y a quelques temps. J'avais besoin de ressentir l'atmosphère au sein du club pour savoir comment moi je pouvais me sentir derrière tout ça ».

Il dément les tensions avec Genesio…

Florian Maurice l’assure, il n’était pas en froid avec Bruno Genesio et il ne lui en veut pas d’être parti : « Par rapport à notre relation, notre amitié, je n’ai plus envie de l’évoquer. Je l’ai déjà dit et redit : il n’y avait pas de problème relationnel entre Bruno Genesio et Florian Maurice. On se connaît depuis qu’on a moi 18 ans, et lui 20 et quelques années. Je me suis toujours très bien entendu avec lui. On ne peut pas être toujours d’accord. Mais ça ne veut pas dire que notre relation amicale, et même en tant qu’entraîneur et directeur sportif, a été détériorée ».

… et il confirme que Stéphan n’était pas son premier choix !

Alors qu’il poussait de son côté pour la venue de Rémi Garde, l’ancien dirigeant de l’OL n’a pas éludé la question concernant le choix de Julien Stéphan, bien au contraire : « Je vous mentirais si je vous disais que c’était mon premier choix. Maintenant, c’est comme ça, on se doit d’avancer de cette manière-là. Je le connais, je sais comment il fonctionne, je sais le travail qu’il a fait ici au Stade rennais et on va continuer l’aventure ensemble pour relever l’équipe ».

Quant à savoir s’ils sont compatibles, Florian Maurice a envie d’y croire : « Oui, il n’y a pas de souci. Sinon, je serais parti. Le but aujourd’hui est que l’équipe et le club continuent d’avancer et j’ai le sentiment que le club peut continuer d’avancer ».

