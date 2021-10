Stade Rennais – Mercato : Edouard Mendy (Chelsea) réagit sur son absence au Ballon d'Or

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Vendredi dernier, France Football a communiqué la liste des 30 joueurs nommés pour le prochain Ballon d’Or, et l'absence d'Edouard Mendy, l'ancien gardien du Stade Rennais, a pu surprendre. Le Sénégalais a livré une saison remarquable avec Chelsea, aainqueur de la dernière Ligue des champions. Auteur de 9 clean sheets en 12 matches, Mendy avait été décisif. Ce que n'a pas manqué de rappeler Sadio Mané, son compatriote.

«C’est inadmissible. Je ne comprends pas, ce sont des choses à déplorer», a soutenu l’attaquant de Liverpool ce week-end en sélection. «Je pense que nous, on doit faire le double de certaines personnes pour être bien jugé, bien vu», a également commenté le défenseur napolitain Kalidou Koulibaly.

« C'est la liberté des votes »

Mendy a lui-même réagit. Et refusé de polémiquer. «Comme je l’ai dit, honnêtement je suis déjà très fier de représenter mon pays parmi les 10 meilleurs gardiens du monde. En un an, c’est une très bonne chose, je ne me contente pas de cela, j’ai beaucoup d’ambitions mais c’est déjà une bonne étape. Ensuite, il y aura toujours des débats que ce soit sur moi ou sur quelqu’un d’autre. Voilà, c’est la liberté des votes des journalistes et c’est leur liberté d’expression et il faut respecter cela», a-t-il expliqué.

I am very proud and honoured to be part of the 10 nominees for the#YatchineTrophy, We won a lot of trophies this year, it makes this year special.

It is for me a motivation to do more and keep on working hard to maintain such a high level of performance with @ChelseaFC pic.twitter.com/dUqLWUL5Tm