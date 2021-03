Stade Rennais - Mercato : Genesio fait une révélation sur son retour

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Depuis hier, Bruno Genesio est officiellement le nouvel entraîneur du Stade Rennais. Sur le site officiel, l'ancien Lyonnais a expliqué ce qui l'avait décidé à rejoindre les Rouge et Noir. On y apprend qu'il n'avait aucune intention de reprendre un club en cours de saison, lui qui sort d'une expérience en Chine.

"Il n'était pas prévu que je reprenne une équipe"

« Tout s’est passé très vite. J’ai eu un entretien avec Monsieur Pinault et il y a eu une décision très rapide à prendre même s’il n’était pas prévu que je reprenne une équipe avant la fin de saison. Le projet sportif et humain a fait que j’ai changé d’avis. Même si la série est difficile en ce moment, il y a matière à être plus optimiste pour la suite. »

« Je suis très heureux d’être à Rennes, et d’être déjà au travail car c’est le plus important, le plus urgent. On a passé une bonne partie de la journée avec Florian pour poser les premières décisions et organiser les différentes rencontres que je dois faire au club. »