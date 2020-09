Stade Rennais - Mercato : Julien Stéphan en dit plus sur la piste Jérémie Boga

Après quelques premières années difficiles chez les professionnels (cinq clubs en cinq ans, essentiellement des prêts), Jérémie Boga a atteint l'âge de la maturité. A 23 ans, le natif de Marseille a explosé du côté de Sassuolo, où il a posé ses bagages en 2018. Si bien qu'il aimerait découvrir une formation un peu plus ambitieuse pour franchir l'ultime palier.

Une rumeur l'a envoyé du côté de l'OM, ce qui n'aurait pas manqué de le combler, lui qui connaît bien la ville et le stade Vélodrome. Mais les Phocéens n'étant pas en capacité d'acheter des joueurs, c'est désormais le Stade Rennais qui serait en pole position pour le recruter. Ce matin, la presse a révélé que Boga figurait en bonne place sur les tablettes de Florian Maurice. Une information confirmée au micro de Téléfoot par l'entraîneur rouge et noir, Julien Stéphan.

"C'est un joueur qui fait partie des cibles potentielles…"

"C'est simplement un joueur qui sort d'un passage très remarqué à Sassuolo, il présente des caractéristiques très intéressantes dans la percussion, dans l'élimination et dans sa faculté à terminer les actions. On le connait bien au club puisqu'il a déjà fait un passage ici en prêt. A l'époque, j'avais la responsabilité de l'équipe réserve, on a fonctionné ensemble sur certaines rencontres, on se connaît. C'est un joueur qui fait partie des cibles potentielles, ce n'est pas le seul non plus. Il y a une énorme concurrence avec des clubs très huppés, on verra ce qu'il en sera dans les jours et semaines à venir."

A signaler que selon Mohamed Toubach-Ter, le Stade Rennais travaillerait en parallèle à la venue de Denis Bouanga (ASSE). D'ailleurs, le Stéphanois serait davantage une priorité que Jérémie Boga…