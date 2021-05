Stade Rennais - Mercato : Genesio a relancé un joueur plombé par Stéphan

Ce dimanche, L'Equipe consacre un article à la résurrection de Flavien Tait, dans le dur depuis son arrivée au Stade Rennais à l'été 2019 en provenance du SCO d'Angers moyennant 9 M€ mais que Bruno Genesio a réussi à relancer. Cela parce que l'ancien Lyonnais l'a positionné en relayeur, dans le cœur du jeu, quand Julien Stéphan s'entêtait à l'aligner dans un couloir.

Le RC Strasbourg le voulait cet hiver

« Tout l’inverse de ce qu’il ressentait ce hiver, quand, avant d’être approché par Strasbourg lors du mercato et de se blesser à une cheville, « la lassitude, la frustration et l’incompréhension » le gagnaient, selon Pierre Delcher, son agent de longue date, qui poursuit : « Quand la situation ne tourne pas en sa faveur, il se réfugie toujours dans le travail. Il n’a pas douté, il était convaincu de son sérieux. C’était plus de la résignation. »

« Dans une interview au Télégeamme, parue hier, Tait revient plus en détail sur cette période difficile : « Je n’étais simplement pas assez libéré. Et ça se voyait. Peut-être n’avais-je pas fait certains efforts, OK, mais je n’ai pas lâché. Et finalement, ça a été le cas durant toute ma carrière. Ce n’est pas dans mon tempérament de lâcher. » Ni dans les intentions de Rennes de le laisser partir cet été. »