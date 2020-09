Stade Rennais – Mercato : Mendy a dit au revoir au vestiaire, accord conclu avec Chelsea ?

Il y a des signes qui ne trompent pas et a priori, l'information donnée par l'Equipe ce vendredi soir en fait partie. Edouard Mendy, le gardien de but du Stade Rennais, a fait ses adieux au vestiaire du club breton ce vendredi annonce le site du quotidien.

Si l'heure de la séparation a sonné, c'est donc sauf revirement spectaculaire qu'un accord a été trouvé non seulement entre Chelsea et le gardien de but, mais aussi et surtout entre le club londonien et le Stade Rennais, qui tentait d'obtenir une belle somme d'argent en plus du prêt de Fikayo Tomori, le jeune défenseur central anglais.

Gomis dernière piste pour le remplacer

Le départ d'Edouard Mendy a priori acquis, le Stade Rennais va pouvoir se concentrer sur la quête d'un remplaçant. Ces dernières heures, RMC a évoqué un intérêt concret du club breton pour Alfred Gomis, le portier de Dijon.