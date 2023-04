Stade Rennais - Mercato : un cadre de Genesio prolongé ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Secoué par l'information de RMC il y a deux jours concernant un possible départ de Bruno Genesio en fin de saison, le Stade Rennais a depuis démenti. Et assuré que le club comme le technicien avaient l'intention de prolonger l'aventure, entamée en printemps 2021. Dont acte. Du coup, le directeur sportif, Florian Maurice, peut plancher sur d'autres dossiers urgents, comme la prolongation d'Hamari Traoré.

Une prolongation soumise à Hamari Traoré

Le latéral droit et capitaine rouge et noir est en effet en fin de contrat et libre de s'engager où bon lui semble depuis le 1er janvier. Mais TVR La Chaîne et France Bleu Armorique assurent que sa direction lui a transmis une offre de prolongation, même si les détails de celle-ci n'ont pas filtré. Et si l'on ne sait pas quelles sont les intentions de l'ancien Rémois, âgé de 31 ans.