Stade Rennais – Mercato : un défenseur met déjà la pression à Genesio pour cet été

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Apparu à 15 reprises cette saison avec le Stade Rennais, Gerzino Nyamsi (24 ans) accepte de plus en plus difficilement son statut de défenseur numéro 3 de l'effectif breton derrière Damien Da Silva et Nayef Aguerd.

Dans un entretien à Ouest-France, le défenseur formé à la Piverdière avait un message à faire passer à Bruno Genesio en vue de l'été prochain. « Je ne suis pas encore tourné ni projeté vers l’intersaison puisqu’on joue pour gagner notre place en Ligue Europa. On aura le temps pendant les vacances de discuter. Mais je sais que j’aurai ma place de titulaire soit ici, soit ailleurs », a-t-il affirmé.

Nyamsi espère avoir sa chance après Da Silva

Si, jusqu'à présent, Nyamsi se voulait compréhensif et patient, le natif de Saint-Brieuc, sous contrat avec le Stade Rennais jusqu'en juin 2024, estime ne plus avoir de temps à perdre : « Devant vous je suis patient, mais au fond, je ne le suis pas, je veux jouer. J’ai confiance. Il y a plein de choses qui font que je sais que ça va arriver et que c’est le moment pour moi ».

Le dossier Nyamsi s'annonce donc explosif même si les choix de Genesio pourraient être facilités par le fait que Damien Da Silva (32 ans) arrive en fin de contrat en juin. S'il s'est vu offrir un nouveau contrat il y a quelques semaines, l'ancien Caennais ne l'a toujours pas signé, lui qui est tenté par un départ à l'étranger.