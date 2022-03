Stade Rennais - Metz : Génésio éprouve deux sentiments contradictoires après la balade de son équipe

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Trois jours après son élimination en huitième de finale de la Ligue Europa Conférence contre Leicester, le Stade Rennais n'a fait qu'une bouchée de Metz (6-1), pour le compte de la 29e journée de Ligue 1. En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur rennais, Bruno Génésio, a savouré la victoire des siens avant de regretter le but encaissé en fin de match.

"Mes joueurs m’ont agréablement surpris"

"Je craignais beaucoup ce match, d’une part parce que Metz n’avait encaissé qu’un but en quatre matches, d’autre part parce qu’on avait joué jeudi un match très intense et que c’est toujours difficile de se remobiliser même pas 72 heures après, surtout quand il y a une élimination. Encore une fois, mes joueurs m’ont agréablement surpris, de par l’entame effectuée et l’intensité. (...) Le but messin n’est pas anecdotique, il me met en colère car les joueurs savent ce que je leur ai demandé à la mi-temps. Notre fin de match n’est pas en adéquation avec une grande équipe, donc on n’est pas une grande équipe. Le Bayern Munich, Manchester City, Liverpool, le Real Madrid, dans un match comme ça, ils ne prennent pas de but et ils continuent d’attaquer pour en mettre un 7e, voire un 8e, voire un 9e, voire un 10e but s’ils le peuvent. Bien sûr, c’est peut-être un peu pointilleux mais on a une marge de progression."

[#SRFCFCM]



💬 𝐁𝐫𝐮𝐧𝐨 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐬𝐢𝐨 : "L'état d'esprit du groupe est extraordinaire." — Stade Rennais F.C. (@staderennais) March 20, 2022

