Stade Rennais – Milan AC : Stéphan parle de « la plus belle victoire du club en Europe »

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Julien Stéphan : « Il y a de la fierté. Les joueurs ont fait un grand match, le match qu'ils devaient faire. Félicitations à Milan pour leur qualification, ils l'ont mérité sur l'ensemble des deux matches. Notre salut ne pouvait passer que par-là, cette prise de risques. C'est une victoire très prestigieuse pour le Stade Rennais. C'est sûrement la plus belle victoire du club en Coupe d'Europe. On a vécu une émotion très forte.

Bourigeaud : « Beaucoup de fierté » Benjamin Bourigeaud (sur RMC) : « Ce n’est pas suffisant pour la qualification. Avant ce match, on s’était dit de tout donner pour une soirée de folie, en ayant aucun regret (…) Le sentiment qui domine, c’est beaucoup de fierté. On a rendu fier nos supporters face à ce grand club (…) On est très satisfait malgré l’élimination. Mon triplé ? Je m’étais dit de prendre un maximum de plaisir sur le terrain comme je le fais toujours. J’ai pris un maximum de plaisir (…) Cela restera un souvenir gravé dans ma mémoire, dans ma carrière (…) Ce sera un des souvenirs de ma carrière, si ce n’est le plus beau. Je n’avais jamais mis de triplé dans ma carrière. Le faire en Coupe d’Europe, face au Milan AC… »

« Une débauche d’énergie incroyable ce soir »

Des regrets ? Non, on n'a pas eu une approche défensive à l'aller. Le match a tourné en trois minutes en de mi-temps. Ils étaient meilleurs que nous et l'ont logiquement emporté. C'est un marqueur fort de ce que les joueurs sont capables de faire (…à On a mis beaucoup de force offensive car on voulait attaquer, attaquer, attaquer. Il y a une débauche d'énergie incroyable ce soir. Nous avons deux jours et demi pour récupérer. Paris a la semaine complète ».

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life