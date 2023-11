Stade Rennais : nommé capitaine, Mandanda pleure déjà Genesio

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Si Julien Stéphan a fait de Steve Mandanda son nouveau capitaine au Stade Rennais afin de décharger Benjamin Bourigeaud, et qu’il en a d’ailleurs largement expliqué les raisons, l’ancien portier de l’OM a pris cette fonction – qu’il occupait déjà à Marseille par le passé – avec une petite pointe de tristesse malgré tout.

« Genesio ? Sa décision a été difficile pour moi »

En effet, présent en conférence de presse dans les pas de son nouveau coach, Steve Mandanda a reconnu avoir « difficilement » vécu le départ de Bruno Genesio, démissionnaire vendredi dernier :

« C’est l’une des personnes importantes avec Flo (Maurice) et le président dans ma venue (en 2022). En un an et demi, j’ai découvert une personne extraordinaire et un super coach. Sa décision a été difficile pour moi et le groupe. Ce sont les aléas du foot, ce n’est pas la première fois que ça arrive. On doit avancer au maximum parce que la priorité est Stade Rennais et tout faire pour redresser la situation », a glissé l’intéressé, assumant malgré tout ses nouvelles fonctions.

