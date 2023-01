Stade Rennais - OGC Nice : Genesio donne les premières nouvelles de Terrier

Zapping But! Football Club Stade Rennais - INFO BUT! : la Lazio passe à l'attaque pour Benjamin Bourigeaud

Gravement blessé au genou droit, Martin Terrier est sorti sur civière à la 36e minute du match entre le Stade Rennais et l'OGC Nice. Au retour des vestiaires, l'entraîneur rennais, Bruno Genesio, a donné les premières nouvelles de l'attaquant français au micro de Canal+. "Elles ne sont pas très rassurantes. On fera le point demain (mardi). Il y a le genou qui a tourné donc dans ses moments-là, il y a toujours des doutes sur la gravité de la blessure mais on attendra demain (mardi) pour en savoir plus."