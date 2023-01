Stade Rennais - OGC Nice : Genesio pourrait remplacer Terrier, Favre garde le cap au Gym

Zapping But! Football Club LOSC, Stade Rennais - INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

Sur la durée, il est difficile de mesurer l’impact de la blessure de Martin Terrier hier devant l’OGC Nice (2-1) tant que le diagnostic n’a pas été précisé. Mais sans son meilleur joueur, la vie du club breton ne serait plus la même, forcément, et ambitionner le podium sera peut-être moins évident. Qui plus est, en prêtant Matthis Abline à Auxerre et en perdant Terrier, le SRFC a soudainement deux attaquants en moins. Si la question d’un renfort n’était pas la priorité, hier soir, L’Équipe laisse entendre qu’elle pourrait se poser.

« Remplacer Martin, trouver des joueurs de cette qualité au mercato, c’est impossible, affirme Bruno Genesio. On va réfléchir, se poser, attendre le verdict médical. Mais il y a des joueurs capables de pallier son absence, ou la possibilité d’un système différent (4-3-3). C’est une réflexion qu’on aura. »

De son côté, Lucien Favre ne s’inquiète pas outre mesure de la défaite de l’OGC Nice. « On n'était pas bons du tout dans la récupération du ballon. Ça nous coûte cher. Je n'aime pas jouer comme ça (en retrait), j'aime bien jouer le plus haut possible, a-t-il évacué en conférence de presse. Ils allaient plus vite, ils étaient vite en transition (...) Le but, c'est de construire une équipe qui sera prête dans deux ans pour lutter pour le titre et une place en Ligue des champions. Il y a du travail. »