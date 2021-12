Stade Rennais, OGC Nice : un défenseur qui monte craint les attaquants des deux clubs

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des Rennais les plus utilisés

Lancé il y a déjà plusieurs années au Stade Brestois, Brendan Chardonnet a pris une nouvelle dimension depuis que Michel Der Zakarian s'est assis sur le banc du SB29. A moins que ce ne soit la maturité, puisqu'il a 26 ans, et l'expérience. En tous les cas, le Breton est très bon depuis le début de la saison. Mais ça ne l'empêche pas de redouter certains attaquants de Ligue 1, comme il l'a expliqué à Pierre Ménès dans une interview.

"Je suis un défenseur à l’ancienne. J’aime bien le contact, le combat, et défendre dans la surface. Mais je sais qu’aujourd’hui, il faut un minimum de technique et de tactique. J’essaye de progresser à ce niveau-là, mais c’est vrai que je me vois plus comme un défenseur rugueux. J’ai plus de mal à jouer contre les attaquants petits, vifs et qui dribblent. Des joueurs comme Doku, Sulemana ou Moses Simon de Nantes. Quand ces joueurs-là prennent de la vitesse, c’est vraiment difficile. Il y a aussi Andy Delort qui est vraiment chiant à jouer.”

⚽ « Je l’ai déjà dit à plusieurs reprises : Christophe amène son expérience, son calme dans la sortie du ballon et c’est propre, analyse Michel Der Zakarian. Avec Brendan (Chardonnet), ils sont complémentaires » #OMSB29 ⤵️ https://t.co/sQsqaSmDhY — Le Télégramme Sport (@TelegrammeSport) December 5, 2021